Bakan Çavuşoğlu: AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Korcok, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında diyaloğun devam etmesini istediklerini, ticaretin pandemiye rağmen arttığını söyledi. Bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durumları değerlendirdik. Slovakya'ya AB üyelik sürecimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

'AB'NİN SAMİMİ, STRATEJİK DAVRANMASI GEREKİYOR'Bakan Çavuşoğlu, AB üyelik sürecinde yavaşlama olduğunu belirterek, "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor. FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dönemin AB liderleri, 'darbeden sonra Türkiye'ye yeterli desteği veremedik' diye özür diledi. Sonuçta Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB, 'stratejik önemini biliyoruz' dediği Türkiye'yi yalnız bıraktı. Maalesef bu müzakerelerin durmasından sonra elimizde bir tek göç mutabakatı vardı. 2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat gereği yükümlülüklerini yerine getirdi, AB ise getirmedi, getirmek istemedi. Son 1 yıl içinde yaşanan gerginliklere baktığımız zaman, AB kendi değerleri ile çelişme pahasına, haksız olduğunu bile bile dayanışma anlayışı çerçevesinde, tamamen Türkiye'nin aleyhinde oldu ve üyesi ülkelerin haksız politikalarını desteklemek durumunda kaldı. Aralık zirvesi ile bunları geride bıraktığımızı umut ediyoruz. Aralık zirvesinin sonuç bildirgesi pozitifti, biz de pozitif adımlar atmaya başladık, şimdi pozitif atmosfer var" diye konuştu.'ARTIK SOMUT ADIM ATMA ZAMANI'Bakan Çavuşoğlu, somut adımların atılması gerektiğine vurgu yaparak, önlerinde önemli bir fırsatın bulunduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu pozitif atmosferi değerlendirip ilerleme kat edebileceğimiz alanlarda somut adımlar atacak mıyız, atmayacak mıyız? Pozitif atmosfer bir noktaya kadar iyi; ama bunun sürdürülebilir olması için karşılıklı adımları atmamız lazım. Bizim AB'den beklentilerimiz gayet sarih. Türkiye üye ülkedir; Batı Balkanlar, Türkiye ayrımı yapmak doğru değil. Biz bu güne kadar verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız, önümüze siyasi engel çıkmasın. Somut adımlar atma konusunda ise bizim önümüzdeki süreçte gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini başarabiliriz, her iki tarafın da yararına. Aynı şekilde vize serbestisi konusunda da somut gelişmeler kaydedebiliriz, bu da bizim elimizde. Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının güncellenmesi konusunda AB ve üye ülkeler ile hemfikiriz. Ama onun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize AB'nin geri dönmesi gerekiyor. Doğu Akdeniz konferansını teklif ettik, hakça paylaşım konusunda, henüz o teklifimize de bir cevap gelmedi."'AB'NİN ZAMANA OYNAMAMASI GEREKİYOR'

Çavuşoğlu, pozitif atmosferin iyi; ama artık somut adım atma zamanı olduğunu vurgulayarak, "Yani AB'nin zamana oynamaması gerekiyor ve bu üyelik konusu başka bir konu, çok kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama mesafe kat edebileceğimiz, iki tarafın da yararına olan konularda bile AB'nin zamana oynamaması gerekiyor. Dost olarak bunu açıkça söylüyorum. Önümüzdeki zirvede biz 'ilave yaptırım olacak mı, olmayacak mı' bunları konuşmak istemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte AB ile bu ortak alanlarda ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl adımlar atabiliriz buna odaklanıyoruz. Biz Türkiye olarak bu konuda samimiyiz. Biz Türkiye olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız. Yargı reformu, insan hakları eylem planı, ekonomik reform gibi alanlarda attığımız, atacağımız adımlar da bu süreci destekleyici olacaktır. Ama burada da AB çıpasının hiçbir zaman kaybolmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı