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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ele alındı.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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