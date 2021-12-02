Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı & Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsveç'in başkenti Stokholm'de görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı & Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsveç'in başkenti Stokholm'de görüştü.
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