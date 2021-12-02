Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı & Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsveç'in başkenti Stokholm'de görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı & Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsveç'in başkenti Stokholm'de görüştü.

GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntüler

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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