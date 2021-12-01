Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü
AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu...
AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/ AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell
Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.