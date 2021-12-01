Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu...

AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/ AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell

Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantısının ardından Rusya'ya sert mesajlar verdi Açıklaması

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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AA - Son Dakika Haberleri

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