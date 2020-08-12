Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
12.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 23:02
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA