Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Kaynak: DHA