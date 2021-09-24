Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'ni New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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