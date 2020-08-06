Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüşme gerçekleştirdi. - VALLETTA Kaynak: İHA