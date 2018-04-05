Bakan Çavuşoğlu: "Aa, Sadece Türkiye'nin Gerçeklerini Anlatmamış, Dünyadaki Mazlum ve Mağdurların...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AA, bu 98 yıl içinde sadece habercilik yapmamış, sadece Türkiye'nin gerçeklerini anlatmamış, dünyadaki mazlum ve mağdurların sesi olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın Türk devlet adamlarının faaliyetlerini Türkiye ve tüm dünyaya anlattığını söyleyen Çavuşoğlu, tüm ziyaretlerinde olduğu gibi Bakü'de de kendilerini yalnız bırakmayan AA muhabirlerine teşekkür etti.

AA'nın 98 yıl önce elinden toprakları alınmaya çalışılan Anadolu insanlarının sesini duyurmak için kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "AA, bu 98 yıl içinde sadece habercilik yapmamış, sadece Türkiye'nin gerçeklerini anlatmamış, dünyadaki mazlum ve mağdurların sesi olmuştur. Bugün dünyada, etrafımızda ve ötesinde zorluk içinde yaşayan mazlum insanlar, açlık içinde, savaşlarda, terör saldırılarında ölen insanlar var. AA, tüm bu mağdur insanların, özellikle de mağdur kadın ve çocukların sesi olmuştur." diye konuştu.

AA'nın son yıllarda teknolojiye yaptığı yatırımları, kaliteli ekibi, nitelikli insan gücü ve farklı dillerdeki yayınlarıyla dünya haberciliğinde önemli bir aktör haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu anlamda AA, Türkiye'nin yumuşak gücü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Yaptığımız tüm faaliyetleri dünyaya duyuruyorsunuz. Bu anlamda bizim için de çok iyi bir yol arkadaşı oldunuz. Her gittiğimiz yerde AA'yı görüyoruz. AA'nın attığı ve atacağı adımlarla dünya genelinde çok önemli bir aktör olmaya devam edeceğine inanıyorum.

AA ailesini gönülden tebrik ediyorum."