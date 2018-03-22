Bakan Çavuşoğlu, Aa Editör Masası'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'deki yağma iddialarıyla ilgili, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerek Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) hiçbir şekilde Afrin'de yağmalamaya müsaade etmeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Afrin'de bundan sonraki aşama ve Türkiye'nin bu süreçte Afrinlilere desteği konusunda bilgi veren Çavuşoğlu, terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonun genel anlamda tamamlandığını ve arama, tarama ve temizlik çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'deki sivillerin de son derece memnun olduğu çalışmaların tamamen bitirilmesi gerektiğini ifade ederek insani yardımları eş zamanlı olarak ilettiklerini, bu kapsamda bölgedeki insanların yaşam standartlarını yükseltmek için yapılacaklar konusunda ilgili kurumların yoğun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"Her zaman söylediğimiz gibi Afrin Afrinlilerindir." diyen Çavuşoğlu, bölgeyi terk etmek zorunda kalanların geri dönmesi gerektiğini, bunun desteklendiğini ve bölgeyi Afrinlilerin yöneteceğini yineledi.

Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Afrin'de de insanların gönüllü bir şekilde yaşadıkları yerlere döneceğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde, oradaki şartlar oluştuktan sonra geçen haftaya kadar Türkiye'den 132 bin Suriyeli kardeşimiz dönmüş ve Suriye içinde 150 bin civarı Suriyeli döndü. Afrin bölgesine de Suriyeli kardeşlerimiz dönebilecekler ve onlara her türlü desteği vermemiz lazım. Burada özellikle uluslararası kuruluşlara ve bazı ülkelere seslenmek istiyorum. Afrin'le ilgili gereksiz tezviratta bulunmak yani Türkiye'yi suçlamak yerine ya da oradaki PKK/YPG'nin propagandasına inanmak yerine, şimdi bu insanların geri dönmesi için ne yapmak lazım. Bu tezviratlarla bir yere varamazsınız. Gördünüz, şehir ayakta, her yer ayakta. Yağmalama yok, yıkılma yok. Yağmalama ile ilgili iddiaları da titizlikle ele aldık, bombalama olmadı ama burada insanların dönebilmesi için temel ihtiyaçları var. Bu konuda herkesin hassas olması lazım ki Suriyeliler güven içinde buralara dönsün. Tüm bunları, bu çalışmaları bundan sonraki süreçte yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Afrin Afrinlilerindir. Suriye'nin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü, istikrarı, onlar için de bizim için de önemli."

Öte yandan ABD ile bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda bir mutabakata varılması halinde, o şehrin nüfus oranına göre bir yapılanma olması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, yerel sahiplenmenin olmadığı hiçbir yerde huzur ve istikrar olmayacağına dikkati çekti.

Afrin operasyonuna katılan bazı unsurların yağmalama ve kötü muamele gibi uygulamalarda bulunduklarına ilişkin iddialar hakkında Çavuşoğlu, Türk milleti, hükümeti ve devletinin insanlık dışı her şeye karşı olduğunu, bu insanların malını ve mülkünü kimsenin yağmalayamayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, bölgede bulunan Mehmetçik, Jandarma Özel Harekat, Komando ve AFAD'ın bu iddiaları ciddiye aldığını belirterek "Elimize gelen bazı bilgileri, fotoğrafları ve videoları gördük. Mesela başka yerlerden Halep'ten gelip de burada hırsızlık yapanlar da yakalandı." dedi.

Daha önce deprem bölgelerinde de bu gibi olayların görüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda ÖSO da en az bizim kadar hassastır. Zaten arkadaşlarımız yakın diyalog içinde. Bu tür kötü muameleye biz müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bugüne kadar oradaki insanların mallarını ellerinden aldığını, yağmalama ve etnik temizlik yaptığını belirtti.

Türkiye'nin bu bölgede yaşayanların geri dönmesini amaçladığını ifade eden Çavuşoğlu, yağlama iddialarıyla ilgili de "Kimse buna müsaade edemez." dedi. Türk askerinin ve ÖSO'nun YPG/PKK'nın yaptığı yağmaların karşısında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yağlamaya ilişkin bir anlayışın Türk askeri ve Türk milletinde hiçbir zaman olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, bu bölgelerde değişik grupların evlerdeki televizyon kablosunu dahi aldıklarını ve yollarda haraç kestiklerini gördüklerini belirterek Rusya'nın, Halep dahil rejimin şu anda kontrol ettiği bazı bölgelere, yağmalama ve kötü muameleme nedeniyle oradaki halkın talebi üzerine Kafkasya bölgesinden Müslüman olan polis gücü gönderdiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı bölgesi dahil böyle bir şikayetin gelmediğinin altını çizerek haberler ya da duyumların olması halinde bunu ciddiye aldıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Buna ne bizim askerimiz, polisimiz ne de ÖSO müsaade eder." diye yineledi.

(Sürecek)