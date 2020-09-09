Bakan Çavuşoğlu: 98 yıl önce başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu
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Bakan Çavuşoğlu: 98 yıl önce başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu.

Bakan Çavuşoğlu: 98 yıl önce başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu
09.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:24

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu. O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu. Yunanistan tazminata mahkum oldu. O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın tüm şehit ve gazilerini saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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