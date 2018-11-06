Bakan Çavuşoğlu 7-8 Kasım'da Laos'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Kasım 2018 tarihlerinde Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret, Türkiye'den Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak. Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith tarafından da kabul edilecek. - ANKARA