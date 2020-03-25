Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" -"İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler" -"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" - "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler" -"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi. Kaynak: İHA