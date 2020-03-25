Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"
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Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Politika

Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"

Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" -"İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler" -"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

25.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:11

Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"

- "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler"

-"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: '69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"

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