Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"
Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" -"İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler" -"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
25.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:11
Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"
- "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler"
-"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA