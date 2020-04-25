Bakan Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı getirdik
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Haber

Bakan Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı getirdik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

25.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:59
Bakan Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı getirdik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" açıklamasında bulundu. 


Kaynak: DHA

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