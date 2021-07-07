Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Aile fotoğrafı çektirilmesi VILNIUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

Aile fotoğrafı çektirilmesi VILNIUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı
Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı
Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı
Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber... Erdoğan: 'Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz.'
Son dakika haber... Erdoğan: "Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz."
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Türk diplomasinin acı kaybı! Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:58:12. #1.15#

title