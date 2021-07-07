Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere Litvanya'da - Aile fotoğrafı
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Aile fotoğrafı çektirilmesi VILNIUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Aile fotoğrafı çektirilmesi VILNIUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı