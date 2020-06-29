Bakan Çavuşoğlu 4. Brüksel Konferansı'na katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları oturumuna katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları oturumuna katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler eşbaşkanlığında bu yıl videokonferans yöntemiyle yapılacak olan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları oturumuna katılacağı bildirildi. Ayrıca, söz konusu açıklamada, konferansın 22 ve 23 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan "Diyalog Günleri" başlıklı oturumlarına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katıldığı belirtildi.

Suriye'ye ve Türkiye dahil, Suriyelilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik temel mali taahhüt platformu olan konferansta, donör ülkeler ve diğer paydaşlar ilerleyen döneme yönelik mali katkılarını açıklayacak.

Konferansta, Suriye ihtilafına BM kolaylaştırıcılığında siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalara destek verilmesi ve Suriye'deki insani durumun ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığından konferansa ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Covid-19 salgınının yerlerinden edilmiş Suriyelilerin yaşam koşullarının ve ev sahibi ülkelerin yükünün daha da ağırlaştığı bir dönemde yapılmakta olan konferansta, adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun desteğinin arttırılarak sürdürülmesini beklemektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA