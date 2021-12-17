Bakan Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan bazı mevkidaşılarıyla bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan bazı mevkidaşılarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir, Liberya ve Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, paylaşımlarında mevkidaşlarıyla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Son dakika haber: Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

 11 ilden art arda acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

11 ilden art arda acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title