Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır (2)

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve atanacak özel temsilcilere ilişkin, "Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak üzere özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar. İlişkileri bundan sonraki süreçte sürdürmek için değil de ziyaretlerin hazırlığını yapmak için çünkü yıllar sonra yapılacak bir ziyaretten bahsediyoruz" dedi.

Afganistan ziyareti tarihinin, Taliban ile ortak şirket arasındaki varılacak nihai anlaşmaya bağlı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Belki o anlaşmaların bakanlar nezdinde imzalanması gerekir. Bu marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. Prensip anlaşmaları var fakat hangi havaalanları? 4 tane havalimanı olacak. Detayları var onlar görüşülüyor. Mutabakat sağlanırsa anlaşmanın imzalanması için gideriz" diye konuştu.