Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın ölmesinin sorumlusu Yunanistan

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Haavisto, buradaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti içim Haavisto'ya teşekkür ederek, "Bugünkü ziyarette, ikili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için birlikte çalışacağız. Türk Hava Yolları'nın Helsinki-İstanbul arasındaki uçuş sayısı 7'den 9'a çıktı, gelecek hafta itibarıyla 10'a çıkacak. Finlandiya'dan daha fazla turisti ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de değerlendirdik. Finlandiya'nın başından beri bu sürece verdiği destekten dolayı teşekkür diyorum. Siyasi engeller olmadan, teknik konuları AB ile müzakere edip üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemek isterim. İki ülkeyi ve bölgelerimizi ilgilendiren diğer konuları da ele aldık, göç konularını, güvenlik meselesini değerlendirdik. Savunma sanayi alanındaki engellerin kalkmasını da dostuma bir kez daha hatırlattım" diye konuştu.

Haavisto, düzensiz göçmen konusuna ilişkin ise "Yunanistan ile şunu belirmek gerekiyor; Yunanistan ve İtalya'ya gelen göçmen sayısını düşününce onlar da çok baskı altında. Akdeniz rotasına gelen göçmen yükünü birlikte taşımamız gerekiyor" diye konuştu.