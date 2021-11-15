Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ı ziyaret edecek. Söz konusu ziyarette, Lübnan'la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

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