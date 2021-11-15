Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım'da Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ı ziyaret edecek. Söz konusu ziyarette, Lübnan'la ikili ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan Dışişleri Bakanıyla yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Lübnan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

(Mevlüt İşli/İHA)

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

 Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title