Bakan Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik
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Bakan Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik

Bakan Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik
05.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:46

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük ve önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük ve önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlık binasında bulunan Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Covid-19 ile yaptığı mücadelede  dünyada bir model olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Covid-19 ile içeride mücadele ederken dışarıya da yardımlarda bulunulduğunu belirterek, "Bize gelen talepleri karşılamaya çalıştık. Bu da dünyada çok ses getirdi. Bunu bazen içeride yanlış yorumlamaya çalışanlar oluyor; 'kendi ihtiyacımız varken' diye. Bizim de düne kadar üretemediğimiz solunum cihazı gibi bazı ürünlere ihtiyacımız vardı, biz de ithalat yapıyorduk. Ama burada ürettiğimiz ve ihtiyacımız fazlası olan ürünleri hibe yoluyla ya da ihracat izni vererek dünyanın birçok ülkesine ulaştırdık" dedi.

'BUNUNLA İLGİLİ ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK'Yurt dışında bulunan öğrenci ve vatandaşların Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek için bakanlık bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduklarını ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi: "Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasıyla burada hizmet veriyor. Koordinasyon ve Destek Merkezi'mizin amacı yurt dışındaki vatandaşlarımızın tahliyesinde destek olmanın yanında içeride de diğer kurum ve bakanlıklarımızın yaptığı faaliyetleri birlikte koordine etmek oldu. Örneğin yurtdışından gelen vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay, AFAD gibi bakanlık ve kuruluşlarla birlikte Türkiye'ye geldikten sonra yurtlara yerleştirilip karantinaya alınması gerekiyor. Yine yurtdışına yapılacak yardımlar konusunda da, içerideki faaliyetlerde de yapılacakları çeşitli bakanlıklarla koordine etmek için bu merkezimizi kurduk. Merkezimizin başında bakan yardımcımız Yavuz Selim Kıran var. 3 tane kıymetli büyükelçimizi de burada görevlendirdik. Burada bir amacımız da ulaşılabilir olmak. Yani herhangi bir vatandaşımız ya da o vatandaşımızın Türkiye'deki ailesi bize ulaşmak istediği zaman 7 gün 24 saat ulaşılabilmelidir. Bununla ilgili de çok olumlu tepkiler aldık. Bazı vatandaşlarımız sosyal medyada yazdıktan sonra 20 dakika içerisinde kendilerine dönüldüğünü sosyal medyada paylaştılar, bununla ilgili gerçekten çok teşekkür aldık."'65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'Çavuşoğlu, dünyada Covid-19 salgını yaygınlaşmaya başlayınca Türkiye'ye tahliye talepleri olduğunu hatırlatarak, "Bu tahliye taleplerine duyarsız kalamazdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu tahliye çalışmalarımızı gece gündüz kuruluş ve bakanlıklarımızla beraber yürütüyoruz. Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı bu tahliyelerle birlikte ülkemize döndürdük ve 16 Nisan'da ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın da sayısı arttı. Bugünlerde ise tersine dönmek isteyen vatandaşlarımız da oldu. Normalleşme başlayan ülkelerde örneğin Irak'ta normalleşme başlayınca Irak'tan birkaç hafta önce buraya getirdiğimiz bazı vatandaşlarımız Irak'a tekrar dönmek için bizden yardım istediler. Bunu da Irak makamlarıyla temas halinde olan sürdüreceğiz" dedi.'YURT DIŞINDA 473 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Cenazelerin 350'den fazlasını ülkemize getirdik, diğerleriyle de ilgili işlemleri yürütüyoruz. Düzenli uçuşlar olmadığı için kargo uçaklarıyla vatandaşlarımızın cenazelerini getirebiliyoruz ve oradaki işlemler bittikten sonra yurtdışında Sivil Toplum Kuruluşları ve misyonlarımız ile çok iyi bir işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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