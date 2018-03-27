F-35'herin alımında sıkıntı olduğu yönündeki iddialara yanıt Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Bakan Canikli,"S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir" dedi

CANİKLİ: S-400 ALIMINI ETKİLEMEZ

ABD Kongresi'nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre'de 'Rusya'dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız' gibi bir havanın söz konusu olduğunu söylemişti.

Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400'ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir"dedi