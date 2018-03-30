Bakan Canikli, Gürcistan ve Azerbaycanlı Mevkidaşlarını Giresun'da Karşıladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 3'lü zirve için geldiği Giresun'da Gürcü mevkidaşı Levan İzoria ve Azeri mevkidaşı Zakir Hasanov'u karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun'da yapılacak olan 3'lü zirve için uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Bakan Canikli burada ilk önce Gürcü mevkidaşı Levan İzoria karşıladı daha sonra ise Azeri mevkidaşı Zakir Hasanov'u karşıladı. Milli Savunma Bakanı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria daha sonra Giresun'da otele geçerek yarın ki toplantı için dinlenmeye çekildi. - GİRESUN