Bakan Canikli: "Erken Seçim İstiyorlar, Şimdi Ne Diyorlar"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle ilgili muhalefet partilerinin temsilcilerinin söylemlerine ilişkin, "Dün çıktılar 'Erken seçim zaten istiyoruz, hodri meydan' dediler ama bugün hepsi sabahtan beri neler söylüyorlar neler" dedi.

Bakan Canikli, Balıkesir'deki temaslarının son programında Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen Canikli, uzun süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin, hemen hemen her platformda, "2019 Kasım ayına daha çok var. 17-18 ay var. Bu çok uzun bir süre. Toplum bunu beklemez, bekleyemez, onun için bir an önce erken seçime gidelim" cümlelerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisi başkanlığı görevinden dolayı ciddiye almaları gereken bir kişi olduğunu belirten Canikli, "Sürekli kendisi, 'erken seçime gidelim' dediler. Tabii bu erken seçim meselesi tüpten çıkan macuna benzer. Çıktığı zaman bir daha yerine koyamazsınız. Ondan sonra yavaş yavaş seçime götürür gerçekten. Madem Kılıçdaroğlu bu kadar çok istiyor erken seçimi, 'tamam gidelim' dedik. Sorun yok, madem bu kadar çok istiyor Kılıçdaroğlu, sonuçta çok muhabbetimiz yok ama ana muhalefet partisi genel başkanı yani. Kararı aldık" diye konuştu.

Türkiye'nin ana muhalefet başkanıyla ilgili problemi olduğunu vurgulayan Canikli, "Türkiye'nin problemi. Bu problem bizim problemimiz değil. Kılıçdaroğlu'nun söylediği her söz, attığı her adım, yaptığı her icraat bize yazıyor, bize kazandırıyor. O kadar gaf içinde oluyor ki, aynı konuşma içinde, bir saatlik konuşma yapıyor, diyelim, başında kurduğu cümle ile sonunda kurduğu cümle arasında yüzde 100 fark var. Sonunda baştaki cümlesini kendisi yalanlıyor. O kadar örnekleri var ki, bu açından bakıldığında Kılıçdaroğlu siyasi açından bizim için son derece faydalı. Millet güvenmiyor, millete güven vermiyor. Dengeli bir politikası yok. Her konuşması bize puan kazandırıyor" şeklinde konuştu

"Gençlerle Buluşma" programında terörle mücadeleye de değinen Bakan Canikli, Türkiye'nin sadece terör örgütleriyle değil, onların arkalarındaki destekçileriyle de mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO içinde bugüne kadar en büyük bedeli ödeyen, fedakarlığı yapan ülke konumunda olduğunu belirten Canikli, "Soğuk savaş döneminde Sovyet blokuna karşı Türkiye set oldu. Çünkü Sovyet blokuyla sınırı olan tek NATO ülkesi, Türkiye. Yıllar boyunca o riski biz taşıdık. Belki sıcak çatışma yaşanmadı ama yaşanabilirdi. Onun bütün gerginliğini biz, Türkiye olarak üstlendik" ifadesini kullandı. - BALIKESİR