Bakan Cahit Turhan İstanbul'da gençlerle buluştu

15.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:40

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan İstanbul 'da gençlerle buluştu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde konuşan Turhan, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Üniversite son sınıfta veya iş hayatına henüz başlamış olanların katıldığı, Genç Yönetici Zirvesi Beşiktaş'ta bir gösteri merkezinde gerçekleştirilirdi. Çok sayıda konuşmacının katıldığı zirvede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı.

"BUGÜN İÇİN HER BİRİNİZ BİR FİDANSINIZ AMA UNUTMAYIN YARININ KOCA ÇINARLARI OLACAKSINIZ"

Zirvede konuşan Turhan, gençlere seslenerek "Bugün için her biriniz bir fidansınız ama unutmayın yarının koca çınarları olacaksınız" dedi. Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet olarak köklü bir mazimiz var. Sizler, mazimizden güç alarak çok daha muhteşem bir gelecek inşa edeceksiniz inşallah. Bizlere düşen sizlere yardımcı olmak, önünüzü açmak, en yüksek ideal ve donanımlarla yetişmenizi sağlamak, işinizi büyütmektir. Bugün için her biriniz bir fidansınız ama unutmayın yarının koca çınarları olacaksınız. Bütün mesele, zamanınızı iyi değerlendirmenize bağlı. Zamanı ister değerlendirin ister değerlendirmeyin; coşkuyla akıp giden bir nehirdir zaman. Sizler, bugünden kendinizi öyle yetiştirmelisiniz ki, Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'Zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin gençlik' kıvama gelmelisiniz. Bunu da ancak her yaşta okumakla, araştırmakla, kafa yormakla gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey tarihi bilmektir. Tarihi bilmek demek, kendimizi, benliğimizi, kültürümüzü, değerlerimizi bilmek, tanımak ve tatbik etmek demektir. Tarihi bildiğimiz oranda dünyayı tanır, tüm gelişmeleri yakından takip eder, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği planlarsınız"

"DOST KAZANIP BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMAK GEREKİYOR"Turhan, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini, Türkiye'nin de bu değişme seyirci kalmayacağını belirterek, "Dünya hiç yaşamadığı kadar farklı bir değişime doğru ilerliyor. Sadece bugünümüzün ve yakın geleceğimizin değil, önümüzdeki yüzyılın temellerinin atıldığı, şekillendiği, adeta tasarlandığı bir değişim yaşandığı muhakkak. Ülke olarak bu değişime seyirci kalmamız mümkün değil. Çünkü dünyanın da medeniyetlerin de tam kalbinde bulunuyoruz. Oynanan oyunların önemli bir kısmı bölgemizde oynanıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bölgemizde çok büyük oyunlar oynanıyor. 100 yıl önce oynanan oyunlar neticesinde sınırları cetvelle çizilen devletler oluşturulmuştu. Bugün, sınırları terörle, kaosla tayin edilen devletler oluşturulmak isteniyor. Çünkü, işlerine öyle geliyor. Demek ki güçlü olup dost kazanıp birlik beraberlik içinde olmak gerekiyor. Bu eğitimin amacı da bu. Bu yüzden TÜGVA'yı tebrik ediyorum" dedi.

"ESKİ TÜRKİYE'NİN DİLİ OLSA KONUŞSA. NEREDEN NEREYE GELDİK"Turhan sözlerini şöyle sürdürdü;"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için 757 milyar Türk Lirası'nın üzerinde harcama yaptık. Eski Türkiye'nin dili olsa konuşsa. Nereden nereye geldik bir bilseniz. Siz gençler bunları mukayese etme şansına sahip olmayabilir, büyüklerinize sorun, Türkiye'de 15 yıl önce ulaşım nasıldı. Kara yolu, demir yolu, hava yolu nasıldı? Hareketlilik kat sayısı nasıldı? İnsanlar bulundukları yerlerden başka yerlere nasıl ve hangi altyapı şartlarında seyahat edebiliyorlardı. İnsanların geçmişte postane sıralarında günlerden bugün hamdolsun 78 milyon insanımızın cep telefonu ile konuştuğu güne geldik. Anadolu'da insanlar köylerimizde internet çekmiyor diye bize sitem ediyorlar. Bunun da üstesinden gelip insanımıza hak ettiği imkanları sağlamakta gayretliyiz"Konuşmalarının sonunda Bakan Turhan'a, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından plaket ve hediye takdim edildi.



