Bakan Cahit Turhan, Basın Mensupları ile Buluştu (1)

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli' için projelendirme faaliyetlerinin tamamladığını söyledi.

Basın ve medya mensupları ile biraraya gelen Ulaştırma Altyapı Bakanı Cahit Turhan bazı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Uçuşların sayısı artıyor. Hizmet verecek olan operatörlerin taşınma işlemleri sürüyor. Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Turhan, siber saldırılara ilişkin, "Kaynağının izlenmesi oldukça kolay, dolayısıyla yanıltıcı olabiliyor. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor ve bu siber saldırıyı engelliyoruz" diye konuştu.

Ankara Marşandiz Tren İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına da değinen Bakan Turhan, "Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Ankara-Kayaş arasında ise Mart sonunda tamamlanacak" ifadelerinin kullandı. Turhan, sinyalizasyon çalışması nedeniyle hattın kapalı olduğunu, kaza ile ilgili de hem bakanlığın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturmanın detaylı bir şekilde devam etiğini söyledi.

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'yle ilgili olarak gündeme gelen zam iddialarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yılda iki defa belirleniyor. Kur değişikliği nedeniyle firmalarımız bize müracaat etti. Biz de Hazine'deki arkadaşlarımızla inceliyoruz. Görevli şirketler yüksek faiz ödemekle karşı karşıya. Bunun üzerinde çalışıyoruz." - Ankara

Kaynak: DHA