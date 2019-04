Bakan Cahit Turhan, 69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katıldı

Avrasya Tüneli ile bir yılda 23 milyon saat zaman 30 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı

Bakan Turhan: "Bu sistem sayesinde 2008 yılından bu yana hazineye yaklaşık 7 milyar 768 milyon TL kaynak aktardık"

"Son yılda kaza yerinde gerçekleşen ölü sayısı ise yüzde 69 azalmıştır"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katıldı. Toplantıda 2 yıl önce hizmete açılan Avrasya Tüneli ile ilgili verileri paylaşan Turhan," Avrasya Tüneli sayesinde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık" dedi.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü bu yıl 69'uncusunu düzenlediği istişare toplantısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ülkede hayata geçirilen dev ulaşım projelerinden hazırlanan film gösterimi yapıldı.

"Yol ağımızın yüzde 39' unu, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik"

Programda hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Turhan, projelerle hem ulaşımın kolaylaştığını hem de zaman ve yakıt tasarrufu ile doğaya salınan zehirli gazların da azaldığını ifade etti. Bakan Turhan Konuşmasını şöyle sürdürdü;"Ülkenin dört bir yanını yollarla bağlayan, geçit vermeyen dağları tüneller ve köprülerle aşan karayolcu arkadaşlarımla az zamanda çok şey başardık. Özellikle ulaşım hamlesinin başlatıldığı 2003 yılı sonrasında çok büyük işlere imza attık. 16 yıl içinde 20 bin 541 kilometre yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 26 bin 642 kilometreye ulaştırdık ve 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık.Sadece 2018 yılında 185 kilometresi otoyol olmak üzere 625 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şehirlerimizin tamamına yakınını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yol ağımızın yüzde 39' unu, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Buna bağlı olarak seyir hızımız 2 katına çıktı, seyahat süreleri yarı yarıya kısaldı. Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyrediyor. Bu sayede 17 milyar 771 milyon TL yıllık yakıt-zaman tasarrufunun yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk."

"Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde; otoyol uzunluğunu 2 bin 842 km'ye çıkardık"

Trafik güvenliği ve konforlu seyahat için önem taşıyan iyileştirme çalışmaları kapsamında yolların fiziki standardını yükselttiklerini belirten Turhan," Bugün yollarımızın yüzde 37 sine tekabül eden 25 bin 215 kilometresi BSK'lı. Sınır kapıları, Limanlar, Demir Yolları ve Havalimanları ile bağlantıları sağlayacak olan; Doğu-Batı koridorlarının yüzde 90'ını, Kuzey-Güney koridorlarının da yüzde 86'lık bölümünü tamamladık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde; otoyol uzunluğunu 2 bin 842 km'ye çıkardık. 320 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleli, 59 metrelik tabliye genişliği ile Dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete sunduk. Gebze-İzmir, Kuzey Marmara, 1915 Çanakkale Köprüsünün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimi ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyollarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dünyada YİD modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan Gebze-İzmir Otoyolu'nu kesim kesim hizmete açıyoruz.

Biliyorsunuz, Osmangazi Köprüsü hizmet vermeye başladı. Körfez'den geçişler iyiden iyiye kolaylaştı" diye konuştu.

"Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesine bağlıyoruz"

Türkiye nüfusunun yüzde 44'ünün yaşadığı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 65'ini oluşturan illere hizmet edecek projenin tamamını bu sene bitireceklerini söyleyen Turhan," Kuzey Marmara Otoyolu, kıtalararası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkanı sunmasıyla tarihi İpek Yolu'nu canlandıracaktır. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız.Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ise ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi'yle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni Anadolu'ya bağlayacaktır. Bu projeyi de 9 Eylül 2019 tarihinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı; Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesine bağlıyoruz. Böylece Avrupa-Ortadoğu otoyol bağlantısı da kesintisiz hale gelecektir. Dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olan Kapadokya'ya ulaşımı, 2020 de bitireceğimiz bu otoyolla daha konforlu hale getireceğiz" diye konuştu.

"Karayollarımızda tünel uzunluğumuzu 463 kilometreye çıkardık"

Projelerle sürüş güvenliği ve tasarrufu hedeflediklerini ifade eden Mehmet Cahit Turhan,"Ülkemizin zor arazi şartlarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aşarak yolları kısaltıyor, konforlu, güvenli ve ekonomik trafik akışı sağlıyoruz. Nitekim 284 kilometre uzunluğunda 2 bin 727 adet köprü yapımını tamamladık. Yapımına süratle devam ettiğimiz bir proje de Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan Eğiste Viyadüğü. Ülkemizin en yüksek ayak uzunluğuna sahip bu viyadükle Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahındaki trafikte, zaman tasarrufu, seyahat konforu ve sürüş güvenliğinin arttırılmasını amaçlıyoruz. İnşallah bu projeyi de gelecek yıl bitirmiş olacağız.Elazığ-Ağın arasındaki Ağın köprüsü ile Elazığ-Malatya yolu üzerindeki Kömürhan köprüsü, yüksek teknoloji ürünü projelerimiz olarak dikkat çekmektedir. Ağın köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak yapılırken, Kömürhan köprüsü, Malatya tarafında tek pilonlu, Elazığ tarafında ise yaklaşım viyadükleri ile tünele bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bin 12 adet köprünün onarımı ile 248 adet tarihi köprünün restorasyonunu yaptık. Karayollarımızda tünel uzunluğumuzu 463 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Ovit'in yanında Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin de tamamlanmasıyla güzergah 41 kilometre kısalacak"

"Geçtiğimiz Haziran ayında açtığımız Ovit Tüneliyle kış şartlarında 6 ay kapalı olan güzergah çilesini sonlandırıp, yıl boyu açık ve hizmet verir hale getirdik" diyen Turhan," Ovit'in yanında Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin de tamamlanmasıyla güzergah 41 kilometre kısalacak. Bu üç tünel Doğu Karadeniz illerini ve limanlarını, Doğu ve Güneydoğudaki illerimize ve sınır kapılarına bağlayacak. İzmir Manisa arasında kış aylarında çileye dönüşen ulaşım,Sabuncubeli Tünelinin açılmasıyla 15 dakikaya düştü. Buzlanma riski diye bir şey kalmadı. Böylece bu kesimdeki karla mücadele ve yüksek bakım maliyetlerinin de önüne geçtik. Şırnak-Cizre arasındaki tünellere ise şehitlerimizin ismini verdik, bu tüneller sayesinde ulaşım 20 dk kısaldı" dedi.

Avrasya Tüneliyle 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu yapıldı

Avrasya Tüneli ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Turhan, "İki yıl önce açtığımız Avrasya Tüneli sayesinde ise; bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık. Akdeniz Sahil Yolu, Zonguldak-Bartın Cide yolu, Erzurum-Kop, Sivas-Geminbeli, Van-Güzeldere gibi daha burada sayamayacağım birçok noktadaki tünel çalışmalarımızsa devam ediyor. Amacımız, yollarımızın standartlarını yükseltmektir. İhtiyaç olan her yere köprü, viyadük ve tünel yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.Yolların standartlarını yükselttiğimiz gibi bu yolları kullanan araçların güvenliğine de büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu sistem sayesinde 2008 yılından bu yana hazineye yaklaşık 7 milyar 768 milyon TL kaynak aktardık"

Kağıt üstünde yapılan muayene sisteminden modern bir denetim sistemine geçildiğini ve Ülke genelinde 81 ilde toplam 210 sabit, 74 seyyar istasyon, 18 adet traktör, 5 motosiklet muayene istasyonunu hizmete açtıklarını kaydeden Turhan konuşmasını söyle sürdürdü;

" İstasyonlarda 4 binin üzerinde istihdam sağladık. Bu istasyonlarda 2018 yılında 11 milyonu aşkın araç muayenesi gerçekleştirildi.Ayrıca belirtmek isterim ki bu sistem sayesinde 2008 yılından bu yana hazineye yaklaşık 7 milyar 768 milyon TL kaynak aktardık.Elbette sürdürülebilir bir kalkınma için yaptığımız projelerde, doğanın korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. 12 milyonu 2018'de olmak üzere 16 yılda 62 milyon ağaç diktik. Bu nedenle akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Görüntü tabanlı karayolu bilgi sistemi yönetimi kurulması çalışmalarına da başlıyoruz.Yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar neticesinde yollarımızdaki hareketlilik 2,5 kat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında yüz milyon taşıt x kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı 5,72'den 1,79 'a gerilemiştir. Trafikteki bu yüksek artışa rağmen son on yılda kaza yerinde gerçekleşen ölü sayısı ise yüzde 69 azalmıştır.Ancak azalma sağlamak bir başarı olsa da kesinlikle yetinebileceğimiz bir şey değildir.Bizim bir insanımızın dahi hayatını trafik kazalarında kaybetmesine tahammülümüz yoktur. Bu nedenle bugüne kadar ki başarılı çalışmalarımızı çok daha yukarılara taşımak mecburiyetindeyiz.

Kaynak: İHA