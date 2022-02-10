Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a sağlıkta şiddetin önlenmesine desteği için teşekkür Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a sağlıkta şiddetin önlenmesine desteği için teşekkür Açıklaması

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a sağlıkta şiddetin önlenmesine desteği için teşekkür Açıklaması

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yeni adımlar atılacağını ve detayları yakında kamuoyuna açıklayacaklarını belirtmişti.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a sağlıkta şiddetin önlenmesine desteği için teşekkür Açıklaması

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adalet, Güncel, Haberler

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