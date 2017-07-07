Bakan Bozdağ, "Raporu hazırlayan raportör adil, objektif ve dürüst değil"



YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin hazırlanan raporun, Avrupa Parlamentosu üyelerini aldatan raportörlerinin hazırladığı yalan ve itiraflarla dolu alınmış bir karar olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Yozgat Cumhuriyet Meydanında açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, Avrupa Parlamentosunun dün bir tavsiye kararı aldığını anımsatarak, "Türkiye aleyhine siyasi bir karar aldık demeyeceğim çünkü burada siyasi bir şey de yok. Avrupa Parlamentosunun aldığı bu karar Avrupa Parlamentosunun üyelerini aldatandan raportörlerin hazırladığı yalan dolan ve iftiralarla dolu raporlar nedeniyle alınmıştır." dedi.

Raporun yalanlarla, iftiralarla, çarpıtmalarla alınmış bir rapor olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, "Bu raporu hazırlayan raportör, Kandil ile kol koladır, Pensilvanya ve onun teröristleri ile kol koladır. Türkiye'ye düşmanlık eden teröristlerle, Türkiye'de eylem yapan teröristlerle kol koladır. PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin görüşlerinin Avrupa raportörünün raporunda, Avrupa raportörün görüşü olarak Avrupa Parlamentosuna sunulduğunu görüyoruz. Buradan çok net söylüyorum bunlar tamamıyla bu terör örgütlerinin görüşlerinin raportörünün imzasıyla sunulmasından ibarettir." şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Bu raportör Türk yetkililerle kaçıyla görüşmüş, kabul etmiyor kimse, biz de kabul etmiyoruz bakanlık olarak biz randevu vermiyoruz. Neden vermiyoruz. Terör örgütlerinin avukatlığını yapıyor, terör örgütlerinin görüşlerini yazıyor, terör örgütlerinin görüşlerin rapor ediyor yukarılara. Adil değil, objektif değil, dürüst değil onun için biz kendisiyle bakanlık olarak görüşmüyoruz. Terör örgütleriyle aranıza mesafe korsanız adil olursanız, objektif olursanız, o zaman biz sizinle görüşebiliriz. Ama bunu yapmadığınız sürece biz görüşmeyiz. Avrupa parlamentosuna da soruyorum. Türkiye'de itibarı olmayan, karşılığı olamayan, muhatabıyla görüşemeyen ve Türkiye'de gerçekleri terör örgütlerinin gözüyle gören birisinin hazırladığı raporla Türkiye hakkında karar verirseniz yanlışın büyüğünü yaparsınız. Karar alıyorlar diyorlar ki, 'biz karar aldık Türkiye'de yer yerinden oynar' karar çıktı yer yerinden oynadı mı? Daha önce karar çıktı yer yerinden oynadı mı? oynamadı. Niye oynamadı diye bir sormaları lazım. Siz Türkiye'yi eleştirirken PKK lehine Türkiye aleyhine argümanlarla Türkiye karşısına çıkarsanız, PKK'nın argümanlarını Türkiye'ye dayatırsanız, FETÖ'nün argümanlarını Türkiye'ye dayatırsanız, teröristleri himaye ederseniz, onlara destek verirseniz Türk halkı sizin bu iki yüzünüzü görür ve ona göre muamele yapar.