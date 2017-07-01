Bakan Bozdağ: Darbecilerin Gözünün İçine Bakıp "Millet İçin Adalet" Diyecek Mi?

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, resmi Twitter hesabı üzerinden CHP'ye dair açıklamalarda bulundu.



Bakan Bozdağ'ın açıklamasında Geçmişte CHP'li bir kısım milletvekilleri, bazı davaları ve duruşmaları takip etmişler, bir kısmının duruşmalarına ise bizzat katılmışlardı. Şu anda darbe teşebbüsü faillerinin yargılandığı davalar görülüyor. Darbe davalarının duruşmalarına katılan bir tek CHP'li vekil var mı? Yok. "Darbe teşebbüsünde bulunanlar,en ağır cezalandırılmalı/adalet yerini bulmalı"diyen CHP'nin veya liderinin hiç bir açıklaması var mı? Ama darbe teşebbüsü sanıklarını ve bir no'lu sanık teröristbaşı Gülen'i mutlu eden "kontrollü darbe"iftirasına destek açıklamaları var. Nedenini bilen varsa söylesin.Belli ki 250 şehit ve şehit yakınları ile 2194 gazinin adalet beklentisinin CHP nezdinde bir kıymeti yok.



Şimdi soruyorum: Ey CHP! Darbeden yana mısın? Yoksa şehitlerimizden, gazilerimizden ve milletimizden yana mısın? Sahi,sizce CHP hangi tarafta? Darbe teşebbüsü davalarının duruşmalarına CHP'li vekiller katılacak mı? Darbecilerin gözünün içine bakıp millet için adalet diyecek mi? Şehitler, gaziler, şehit yakınları,aziz milletimiz ve devletimiz için,istiklalimiz/istikbalimiz için darbeciler cezalandırılsın diyecek mi?" ifadeleri yer aldı. - Ankara