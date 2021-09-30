Bakan Bilgin ve sendika başkanlarından ortak 'aşı' çağrısı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve 3 İşçi ve işveren sendikası başkanı, yayınladıkları ortak açıklamayla vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak, yayınladıkları ortak açıklamada vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada, Covid-19 salgınının sonuna yaklaşıldığı, geçilen zor günlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak birlikte mücadele edildiği bildirildi. Gelinen aşamada ise aşının küresel salgını sona erdirecek yegane araç olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu mücadeleyi kazanarak normal hayatlarımıza bir an önce dönebilmemiz için aşımızı olup toplumsal bağışıklığımızı kazanmamız gerekiyor. Artık biliyoruz ki aşılanma, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma risklerini en aza indirmektedir. Çalışma hayatımızın, istihdamımızın, üretimimizin hız kesmeden devam edebilmesinin teminatı olan aşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın da tek yolu. Salgının yayılımını önlemek için aşı olmak aynı zamanda hepimizin vatandaşlık görevi. Ülkemiz aşı tedariği bakımından da şanslı ve tedbirli davranan ülkelerden biri. Ayrıca, İşverenler ve İşçi Sendikaları, iş yerinde aşı uygulaması ve aşı olan çalışanlara izin verme gibi birçok iyi uygulamayı da hayata geçirdi. Artık sıra vatandaşlarımızın aşı olmasında. Sağlık dolu günlerde bir araya gelmek dileğiyle herkesi bir kez daha aşılarını olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte sağlıklı yarınlara ulaşabilmemiz aşılanmayla mümkün."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri