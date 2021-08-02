Bakan Bilgin: "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir"

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sizlere şu mesajı iletmek isterim. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sizlere şu mesajı iletmek isterim. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamların görüşüleceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ilk oturumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlendi. Toplantıda açılış konuşması yapan Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi toplu sözleşmeler toplu müzakereler devletle toplum arasındaki bağları güçlendiren ilişkileri daha ileri aşamaya taşıyan kurumsal yapılardır. Bizim çalışma hayatımızda da benzer işlevleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Temennilerimiz bu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin bizi ileri düzeyde bütünleşmeye, dayanışmaya entegrasyona götürmesidir. Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir" dedi.

"Sendikaların terör örgütlerinin arkasındaki yapılara karşı tavır almaları gerek"

Emperyalist ülkelerin oluşturduğu sorunların en ağırının Türkiye'de yaşandığını söyleyen Bakan Bilgin, "Ülkemiz küresel saldırı altındadır. Küresel saldırıyı yapanlar sadece finansal araçları değil aynı zamanda terör örgütlerini kullanmaktadırlar. Terör kendi başına bir varlık değildir. Terör günümüzde emperyalist saldırının, emperyalist siyasetin bir parçası haline getirilmiştir. Bunu açıkça görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok" diye konuştu.

Bakan Bilgin, teröre karşı mücadelenin demokratik ülkelerin en büyük görevi olduğunu belirterek sendikaların bu süreçte daha fazla sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sendikaların herhangi bir sivil toplum kuruluşundan farklı olduğunun altını çizen Bakan Bilgini sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar aynı zamanda demokratik devletin sosyal kimliğini temsil eden, o sosyal kimlikle ilgili kazanılmış sosyal hukuku gerçekleştirmek isteyen kurumlardır. Toplu sözleşmelerin, sendikalarla yaptığımız görüşmelerin, Türkiye'nin sosyal devlet kimliğini, yeniden üretecek mekanizmalar olduğunu düşünüyorum. Bunun için sendikaların terör karşısında terör örgütlerinin arkasındaki yapılara karşı tavır almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu ahlaki bir sorumluluktur."

"Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir"

Toplu pazarlıkların, toplu görüşmelerin ve sosyal mücadelelerin sürmesi gerektiğini bildiren Bilgin, "Bu saldırılara rağmen Türkiye'nin önü kesilemiyorsa, Akdeniz'de kesilemiyorsa, Kafkas'ta kesilemiyorsa Türkiye'nin gücündendir. Türkiye bugün yaklaşık 800 milyar dolarlık ekonomiye sahiptir. Bütün engellemelere rağmen büyümesi devam etmektedir. Ekonomik göstergelere baktığımız zaman Türkiye'nin güven endeksi yükselmektedir. Diğer göstergelere baktığımızda reel kesimin üretim endeksi ilk defa yüzde 15'in üzerine çıkmıştır. Bütün bu göstergeler Türkiye'nin gücünü ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyen Bakan Bilgin, "Sizlere şu mesajı iletmek isterim. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı