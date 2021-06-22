Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstihdam oluşturan firmaların çok kıymetli olduğuna değinen Bakan Bilgin, "Türk ekonomisi ihracata dayalı büyüme stratejisiyle yükselir, onunla güçlenir, onunla dünyada kendisine bir pazar oluşturur. Biz, çağın ihtiyaçlarına, sorularına cevap vererek bu coğrafyada hayatta kalabiliriz. Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz önümüzdeki bin yıllarda yaşamamızın anahtarı buradadır. Biz Türkiye olarak, Endüstri Devrimini kaçırdık, yeni bir endüstri dalgası yükseliyor bu endüstri dalgasını kaçırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TARİHİNE, GERÇEĞİNE OBJEKTİF BAKTIĞIMIZ ZAMAN SON 20 YILDA AK PARTİ'NİN KATTIKLARINI DAHA NET GÖREBİLİRİZ" DİYEN BAKAN BİLGİN, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Bugün her alanda dünyada ne üretildiğini nasıl üretildiğini bilen cesur girişimcilerimiz var. Rekabet gücüne, özgüvene sahip olan girişimciler var. Sizin talepleriniz bizim için karşılanması gereken hizmetlere yol gösterici işaret olur."

Esnek Çalışma modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, "Esnek çalışma modellerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki 20 yılda olacakları pandemi erkene çekti. Esnek çalışma modellerini 'güvenceli esnek' çalışmaya dönüştürmeden uygulamaya sokmak çalışanlar için uygun değildir. Bu açıdan mevzuatımızdaki eski kurumsal ilişkilerin parçası olan düzenlemelerin yerini yenilerinin alması lazım" açıklamalarında bulundu.

Sendikalı işyeri temsilcileri ile konuşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Sendika aynı zamanda tabiri caizse merdiven altı işletmecilik anlayışının kapısını kapatacak, kayıt dışılığı önleyecek önemli bir kurumdur. Sizinle şunu paylaşmak isterim; Önümüzdeki dönemde sendikalı aynı zamanda vergi borcu olmayan işyerlerine mavi bayrak benzeri beyaz bayrak gibi bir uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulama, marka ve güven tescili olacak. Bu bizim için gurur kaynağı, işletmelerimiz için de özgüven oluşturacak bir durum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin'e taleplerini ileten Akkol ise Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi ve güvenceli esnek çalışma taleplerinde bulundu. Ziyarette, Bakan Bilgin'e Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem eşlik etti.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı