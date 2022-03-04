Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme... - Haberler

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Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Bilgin:

Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur.

Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Türk, Politika, Haberler

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