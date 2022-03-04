Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur.
Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika