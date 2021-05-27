Bakan Bilgin: "Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum"
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Bakan Bilgin: "Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum"

Bakan Bilgin: 'Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs, Türkiye'nin ilk çok partili demokrasi tecrübesinin askeri darbeyle bitirilmesinin ve ilk başbakanının iki bakanıyla beraber askeri yönetimin düzenlediği bir cinayete kurban gitmesinin tarihidir. Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Bilgin: "Şehit Adnan Menderes, F. Rüştü Zorlu ve H. Polatkan'ı rahmetle anıyorum" - Haberler
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