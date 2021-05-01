Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız

Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız
Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" mesajını paylaştı. Bakan Bilgin, paylaşımında, "Önceden yasaklarla anılan 1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmi tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera İrfan Buz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:38:40. #1.14#

title