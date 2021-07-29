Bakan Bilgin: Pandemide yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı
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Bakan Bilgin: Pandemide yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı

Bakan Bilgin: Pandemide yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Covid 19 salgını döneminde, istihdamı korumak için geçen yıl mart ayında başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları, 1 Temmuz 2021 itibariyle kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi. Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bilgin, şunları kaydetti: "Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında, pandemi dönemi boyunca toplam 36,7 milyar TL ödeme yapıldı. İşten çıkarma yasağı süresince, ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13,9 milyar TL ödeme yapıldı. Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı 'İşsizlik Ödeneği' ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar TL ödeme yapıldı. Covid 19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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