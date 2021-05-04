Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, yarın hesaplara yatırılacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı