Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık" - Haberler
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Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayeti ile ilgili soruşturma başlattık"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Bilgin:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:

"Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, MİGROS TİC. A.Ş., Vedat Bilgin, Medya, Ekonomi, Haberler

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