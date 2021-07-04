Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara yatırılacak
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Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara yatırılacak
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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