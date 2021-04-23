Bakan Bilgin; "Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı"
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Bakan Bilgin; "Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı"

Bakan Bilgin; 'Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.

Bakan Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar korona virüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar 3 ay uzatıldığını duyurdu.

Uygunluk tespiti yapılmayacak

Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi. Salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 Milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.

İşverenlerimizin 2021 Nisan ve Sonrası İçin Çalışılmayan Süreleri İŞKUR'a Bildirmeleri Yeterli Olacak

Bakan Bilgin; "2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce iş yerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir." dedi.

Ödemeler işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek

Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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