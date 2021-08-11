Bakan Bilgin: "Kamu İşçilerinin Ücretlerine 2021-2022'nin İlk 6 Ayı İçin Yüzde 12, Diğer 6 Ay İçin Yüzde 5 Artı Enflasyon Farkı Oranında Zam...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törendeki konuşmasında, Türk-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu belirterek, "işçinin evi" olduğu için imza törenini Türk-İş'te düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Yürütülen toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Bilgin, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşme imzalandığının altını çizdi. Bakan Bilgin, "Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan 315 bin kişilik bir grup vardı. Onların ücretine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu da bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar. "dedi. Bilgin, "Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21'lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27, 17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu sözleşmede düşük ücretli işçilerimizin kümülatif ücret artışı yüzde 34, 62 olarak gerçekleşti. Bu çok ciddi bir artıştır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. " değerlendirmesinde bulundu. Sözleşmede yenilikler olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. " dedi.

"İkramiyeler Birinci Yıl İçin 30, İkinci Yıl İçin 40 Güne Çıkartıldı"

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bilgin, "Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanı, emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili kıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saygılar sunuyorum, Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve ilgili sendikaların genel başkanları katıldı.

Kaynak: Habermetre