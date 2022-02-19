Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Bilgin: Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Vedat Bilgin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title