Bakan Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret düşüncesiyle hareket ediyoruz (2)

'İŞSİZLİK MESELESİNİN BİRÇOK BOYUTU VAR'

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin işsizlikle ilgili soru ve eleştirilere ilişkin "Çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bu meselenin birçok boyutu var. Bizle ilgili olan kısmı işe uyum sağlamak. İstihdam üreten bir büyümenin gerçekleşmesi var. Türkiye'nin bu büyümeyi istikrarlı bir şekilde sürdürmesi var" dedi.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili sorulara yanıtsız bırakırken muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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