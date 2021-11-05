Bakan Bilgin: "Emeği enflasyon karşısında koruyacak bir asgari üret belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Hepimizin yaptığı emeği enflasyon karşısında koruyacak bir asgari üret belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı bütçesi ile devam ediyor. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salona girdiğimizde arkadaşlarımızın asgari ücret talepleri vardı, çok değerlidir. Enflasyonist ortamlarda asgari ücret konusunda gösterilen duyarlılık meselenin önemini gösterdiği için de ciddi sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor. Talepleri ifade eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha sonra bu mesele üzerinde duracağım" dedi.

Bilgin, sendikalaşmaya dikkat çekerek, "17 milyon işçi var. Sendikalaşma oranı yüzde 9.2 imiş. Yüzde 14.3, hadi 15 diyelim. Bu oran oldukça düşük. Önümüzdeki günlerde bir başlangıç yapmak istiyoruz, adım atacağız. Beyaz bayrak yoğunlaşmasına geçeceğiz. Bir iş yerinde sigorta borcu yoksa, vergi borcu yoksa o iş yerinde sendika varsa o işletmeye tıpkı turizm işletmelerinde olduğu gibi 5 yıldızlı gibi sembolik değerlendirme ölçeğini biz iş yerlerine taşıyacağız. İş yerlerine beyaz bayrak vereceğiz. Burası düzgün iş yeri, örgütlü bir iş yeridir diyeceğiz. İş yerleri açısından avantajlar düzenliyoruz. Avantajlar ekonomik olmaktan çok prestij olacak" ifadelerini kullandı.

Bilgin, asgari ücrete ilişkin olarak, "Asgari ücret çalışmalarımızı sizinle paylaşmak isterim. Hesaplar var. Hepimizin yaptığı emeği enflasyon karşısında koruyacak bir asgari üret belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz. Sektörlerde çalışan farklı düzeylerde işçi, işveren yöneticileri, bir de doğrudan alakası olmayan esnaf, başka meslekleri araştırmayla beklenti temennileri ve beklentileri mümkün olabiliri ortaya koyan bir araştırma yapıyoruz. Anket değil derinlemesine çalışmadır. Kamuoyu algısı ve beklentisini göstermek şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplamamızı yaparken işçileri koruyan, asgari ücreti Türkiye gündeminden çıkaracak, rahatlama sağlayacağımızı şimdiden söyleyeyim" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021 itibarıyla yaklaşık 601 milyar lira gelire, 630 milyar gidere sahip olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Açığımız 35 milyarın üzerindedir. Türkiye, nüfusunun yüzde 99'unu Sosyal Güvenlik, sağlık kapsamına almış bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ise şunları söyledi:

"Kamu görevlileri arasında ciddi sorun olarak bilinen 3600 meselesini memurlarla yaptığımız toplu sözleşme maddesi haline getirerek, talep, arzu olmaktan çıkarıp, toplu sözleşme maddesi olarak çözüm sürecine koyduk. Bakanlıkta çalışıyoruz. Şunu çalışıyoruz; kapsam ne kadar, hangi grupları kapsarız, maliyeti ne olur. Detaylı çalışıyoruz, arkasından kamu kurumları sendikalarını çağıracağız. Kamuoyuna nasıl sonuçlandıracağımızı ifade edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Bakan Bilgin salona girmeden önce komisyondaki milletvekilleri arasında çay simit tartışması yaşandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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