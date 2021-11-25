Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Adalet duygusunu güçlendireceğine inanıyorum

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti uzlaşı içinde çözmek istediklerini belirtip, "Toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) otelde düzenlediği 'Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın' konulu eğitim seminerine katıldı. Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücreti uzlaşıyla çözmek istediklerini söyleyip, "Asgari ücret konusunda da sayın başkanın tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve sayın başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise günlerdir asgari ücret tartışmasının yaşandığını belirterek, "Konuşmaya başladığımız zaman dolar 8,5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Aradan 1 ay zaman geçti. Sebebini de anlamış değilim. Özellikle herkesin detaylı araştırmasını istiyorum ama bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var; dayanışma içinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Asgari ücretle ilgili ne söylediğimiz ortada" diye konuştu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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