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Son dakika! Bakan Bilgin: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız"

Son dakika! Bakan Bilgin:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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