Bakan Bilgin Beşiktaş'ı tebrik etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 Sezonu şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyor, futbolcularından taraftarına, teknik ekibinden yönetimine tüm Beşiktaş camiasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı