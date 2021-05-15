Bakan Bilgin Beşiktaş'ı tebrik etti
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Bakan Bilgin Beşiktaş'ı tebrik etti

Bakan Bilgin Beşiktaş'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 Sezonu şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyor, futbolcularından taraftarına, teknik ekibinden yönetimine tüm Beşiktaş camiasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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