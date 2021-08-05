Bakan Bilgin, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ile Görüştü
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Bakan Bilgin, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ile Görüştü

Bakan Bilgin, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ile Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede iki Bakanlığın ortak gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 2002 yılında kurulan ve bugüne kadar dokuz defa toplanan Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu'nun müteakip toplantısının gündeminin de ele alındığı görüşmede her iki Bakan karşılıklı olarak birbirlerini ülkelerine davet etti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev, Bakan Bilgin'e Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Babayev'e teşekkür eden Bilgin ise, yangınlarla mücadele için Azerbaycan'dan gönderilen ekipman ve personel desteğinden dolayı Azerbaycan Hükümeti'ne ve halkına şükranlarını ifade etti.

Bilgin ayrıca, Karabağ'ın işgalden kurtarılması vesilesiyle Babayev'i kutladı ve Azerbaycan'ın haklı davasında Türkiye'nin daima destekçi olacağını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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Bakan Bilgin, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Babayev ile Görüştü - Haberler
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