Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak(2)

MADEN İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait ocakta maden işçileriyle buluştu. İşçiler, Bakan Bilgin'i coşku ve sloganlarla karşıladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri olarak Bilgin'e hoş geldin diyerek toplu sözleşmede işçilere verilen zam için teşekkür etti.

?Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önlerinde bir asgari ücret çalışması olduğunu belirterek, "Aralık ayında başlayacağız. 45 yıldır bu süreç devam ediyor. Biz Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu yıl arzumuz temennimiz inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret. Biz de sayın bakanımızla beraber, işverenlerimize beraber onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü bir ortamdayız. Fiyat artışlarının arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. O nedenle Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı toplumun memnun olacağı, bizim razı geleceğimiz bir ücretin altına imza atarız. Bir arzum daha var. Biz asgari ücreti 45 yıldır aralık ayı başında başlıyoruz, aralık ayının 31'inde sonlandırıyoruz. Toplumu germenin anlamı yok. Aralık aynın ilk 10 gününde komisyonları toplayalım. İşçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin" dedi.